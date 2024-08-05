نشر أول: استعدادا للرد الإيراني – مسؤولون في الكنيست يحصلون على هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية

بعد الوزراء: في إطار التحضير للهجوم الإيراني، تلقى عدد من مسؤولي الكنيست - بمن فيهم رئيس الكنيست النائب أمير أوحانا - هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، جاء هذا وفق لما أفاد مراسل قناتنا العبرية السياسي نداف إليملخ مساء اليوم (الاثنين). وكما ذكرنا فإن الهدف من هذه الخطوة هو النجاح بالحفاظ على الاستمرارية السلطوية في الحالات القصوى والمتطرفة التي تنهار فيها الشبكة الخلوية.

في هذه الأثناء، يدرس الكنيست افتتاح الجلسة العامة غدا ثم طرح قانون الإعلام بدلا من طرحه الليلة بعد منتصف الليل. وبموجب مشروع القانون، سيتم الدفع لإدخال قنوات صغيرة إلى شبكة "عيدان بلس".

مع ذلك ، تم سماع طلبات لأعضاء كنيست لإنهاء الجلسة العامة في وقت مبكر في ضوء الوضع ورد الفعل المحتمل تجاه إسرائيل من جانب إيران.