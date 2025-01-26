قضية الوثائق السرية:استدعاء مستشار سابق لنتنياهو للتحقيق

نشر المعلق القانوني لقناة i24NEWS، أفيشاي غرينزيغ، مساء اليوم (الأحد) في العدد الرئيسي قرار الشرطة باستدعائه للتحقيق مع شيروليك أينهورن – المستشار السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقيم أينهورن في صربيا ولم يأت إلى البلاد منذ بدء التحقيق في قضية الوثائق السرية التي ارتبط فيها اسمه.

وبدأت القضية بعد نشر وثيقة استخباراتية سرية في صحيفة "بيلد" الألمانية. وفي إطار ذلك، تم اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين والرقيب احتياط آري روزنفيلد وتوجيه التهم إليهما. كما تم التحقيق مع مستشار آخر لنتنياهو، يوناتان يوريش، للاشتباه في تورطه.

وورد اسم آينهورن في لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، الذي قال في تحقيقه إنه نقل إلى مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية محتويات وثيقة سرية ورسائل من الرقابة، وطلب من آينهورن العمل على نشرها في وسائل الإعلام في الخارج من أجل تجاوز حظر الرقابة. توجه آينهورن، بحسب لائحة الاتهام لصالح فيلدشتاين، توجه إلى مراسل "بيلد" بغرض نشر الأخبار.