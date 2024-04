دراما في محاكمة نتنياهو: النيابة العامة تلغي اتفاقية مع شاهد دولة بالملف 4000

أعلنت النيابة العامة هذا المساء (الاثنين) أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر. وفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات - قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.

كان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في ملف 4000. خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة، لكن طلبه لم يتم قبوله.

النيابة العامة تدرس الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة. رد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقاً) كلمتين: "أنا مستعد!"

https://twitter.com/i/web/status/1777350008532058337