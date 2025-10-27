بن غفير يهاجم بالكنيست: "كلكم هنا ناطقون باسم حماس"

اندلع شجار خلال جلسة اللجنة للأمن القومي في الكنيست اليوم (الاثنين) بعد أن تناول الوزير إيتمار بن غفير شهادات تفيد بأن عناصر حماس ضربوا عائديدن من الأسر بسبب تصريحاته. وقال: "الإعلام الإسرائيلي يتبنى روايتهم" - وهاجم عضو الكنيست نعمة لازيمي (الدييموقراطيون) قائلاً: "اذهبي لتدافعي عن حماس".

عضوتا الكنيست لازيمي وساكس-فريدمان تم إخراجهما من النقاش في اللجنة بعد تبادل اتهامات مع الوزير. كما ذُكر، تم استدعاء الوزير للجنة الأمن القومي لكي يقدم عرضاً عن نشاط وزارته، بما في ذلك خطط العمل وطريقة استخدام ميزانيتها.

بدأ الوزير كلمته بعرض معطيات حول عدد تراخيص حمل السلاح في إسرائيل، مشيراً إلى أنه قبل توليه المنصب كان في البلاد نحو 8 آلاف ترخيص فقط، فيما أُضيف خلال العام والنصف الأخيرين أكثر من 230 ألف ترخيص جديد.

وخلال الجلسة، قاطعت عضو الكنيست بنينا تامانو-شطا الوزير بعد أن أثارت قضية سلوك الشرطة تجاه أبناء الطائفة الإثيوبية، متسائلة عن سبب اعتقال فتى من أصول إثيوبية جرى إحضاره لجلسة اللجنة، في حين زعمت الشرطة أنه يشكل خطراً.

وقالت تامانو-شطا: "ماذا عن التمييز العنصري؟ خلال خمس سنوات فُتحت 30 ألف قضية ضد أفراد من أبناء الطائفة، ولديك الكثير من المؤيدين منهم"، قبل أن يتم إخراجها من الجلسة لاحقاً.