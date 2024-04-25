تصاعد الأزمة في القيادة الإسرائيلية بعد انتقادات حادة ومطالبة بتجديد الدماء في الجيش

في تطورات جديدة داخل القيادة الإسرائيلية، يتعين على رئيس الأركان هرتسي هاليفي مواجهة مهمة شاقة في إعادة تشكيل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي بعد استقالة اللواء أهارون حليوة، الذي أعلن اعتزاله على خلفية الإخفاقات التي شهدها يوم 7 أكتوبر. ويأتي هذا في وقت حساس حيث يُظهر الجيش استعداده لتعيين رئيس جديد للأركان ليحل محل حليوة.

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الوزير بتسلئيل سموتريتش وجه انتقادات لاذعة للقيادة الحالية، مؤكداً أن الفشل يجب أن يقود إلى تغيير جذري في القيادة، مطالباً بقيادة "جديدة ومثبتة تحت النار" لتشكيل جيش "هجومي ومميت". هذه الانتقادات أثارت ردود فعل قوية من المعارضة، حيث اتهموا سموتريتش وائتلافه برفض تحمل المسؤولية عن دورهم في الأحداث.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، من المتوقع أن يستقيل رئيس الأركان ورئيس الشاباك في المستقبل القريب، الأمر الذي يضع هاليفي تحت ضغط كبير للإسراع في تعيين بدلاء قادرين على استعادة الثقة والكفاءة في صفوف الجيش.