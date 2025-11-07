تسريب سديه تيمان: العثور على هاتف المدعية العسكرية يضيف للقضية مزيدا من الغموض

في ختام أيام من البحث: تم العثور على الهاتف المحمول للمدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر-يروشالمي على شاطئ هتسوك من قبل مواطنين كانوا في المكان واتصلوا بالشرطة. كان الهاتف مطفأً والآن تم تشغيله وهو مقفل. ومع ذلك، مصادر في الشرطة تقول: "يثير الاستغراب كيف تم العثور على جهاز المدعية العسكرية في الماء، وهو يعمل وكأن شيئًا لم يحدث له".

المواطنة التي وجدت الجهاز قالت لـ i24NEWS: "أنا متحمسة جداً. أشعر أن هذا شيء جدي ومهم، لكنني لم أقصد ذلك، حدث الأمر بالصدفة. كل الدولة تتحدث عن هذا، وفي النهاية ها أنا وجدته. أنا سبّاحة في المياه المفتوحة، أسبح في المياه في الصباح، وفي سباحتي اليوم عندما سبحت عائدة إلى الجنوب، فجأة أمام مطعم تسوك تسفون رأيته على القاع، كان هناك هاتف موضوع على القاع".

"رفعته. عندما وصلت إلى الشاطئ ضغطت على الزر الأيمن وفجأة ظهرت لي صورة شاشة لشخص أتعرف عليه من الإعلام كرئيسة قسم التخطيط في الجيش. خلال ثوانٍ وصل أشخاص، جاء شخص من وزارة الأمن ومن شرطة جليلوت. جاء شخص وعرض 100 ألف شيكل وقلت له لا"، أضافت.

في وقت سابق أُفرِج عن النيابة العسكرية الرئيسية السابقة إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام. مُنع التواصل مع الجهات الضالعة في القضية حتى يوم 31 ديسمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت تعهد ذاتي بقيمة عشرة آلاف شيكل، وكفالة طرف ثالث بنفس المبلغ. الكفيل هو شقيق النيابة العسكرية السابقة، أساف تومر.

ممثل الشرطة أشار خلال الجلسة هذا الأسبوع: "يمكن القول بأن الشبهة ضدها تعززت بشكل كبير. في كل وقت تظل قضية الصمت الخفي في محيط المشتبه بها قيد التحقيق."

أمس نشرنا لأول مرة أن المستشارة القانونية لوزارة العدل قررت أن بهاراف-ميعارا في وضع تضارب مصالح في قضية باب الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، قررت أنه يجب على المستشارة القانونية ونائب المدعي العام الامتناع عن المشاركة في التحقيق. ومع ذلك، شددت على أنه لا تنوي التشكيك في مشاركة بهاراف-ميعارا في عملية التحقيق، بل لضمان استقلاليتها.

في ردها، أجابت بهاراف-ميارا أن على مفوض شكاوى الجمهور على القضاة، آشر كولا، يوجد حظر من الانشغال بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عمل آخر. "قد نُظم الطابع الفريد لهذا المنصب بشكل صريح من قبل المشرّع، مع تحديد اختصاص فريد للوظيفة من أجل ضمان استقلالها ومهنيتها"، كُتب.