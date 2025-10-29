كيف عينت نائبة معروفة بتسريباتها الخطيرة في اللجنة الأكثر سرية في الكنيست؟

أعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس مساء الأربعاء أن النائبة تالي غوتليب (الليكود) ستحل محل يولي إدلشتاين في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في خطوة تُعد جزءًا من العقوبات التي فرضها حزب الليكود على إدلشتاين بعد دعمه اقتراحًا يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

أثار القرار ردود فعل حادة: حيث انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينت القرار وقال:

"قرار إدخال عضو كنيست يُشتبه حاليًا في كشف أسرار مصنفة سرية، وانتهاك قانون الشاباك والإضرار بأمن الدولة، أمر غير مسؤول بشكل كبير. هذا القرار يعكس تفضيل السياسة على أمن إسرائيل وسيشل هذه اللجنة الحيوية للغاية."

وأضاف قائلًا إن “اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن هي بمثابة قدس الأقداس في رقابة الكنيست على الأمن القومي الإسرائيلي”، مضيفًا أن أعضاء اللجنة يطّلعون أحيانًا على معلومات أكثر سرية من تلك التي تُعرض على أعضاء الكابينيت.

وأكد بينيت أن هذه اللجنة لطالما حافظت على تقاليد السرية والانضباط وعدم إدخال السياسة إلى النقاشات، مشيرًا إلى أن رؤساء الحكومة وقادة الجيش والموساد والشاباك كانوا دائمًا يتحدثون فيها بصراحة تامة مع النواب. وختم بالقول إن اللجنة تُعد “جزيرة من الجدية والمسؤولية لخدمة أمن إسرائيل”.