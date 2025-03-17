استطلاع i24NEWS: من هو المسؤول عن إخفاق 7 أكتوبر نتنياهو أم رونين بار؟

بعد الأزمة السياسية-الأمنية التي شهدها اليوم الأخير في إسرائيل، تم بث استطلاع المقاعد للكنيست لـ i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) خلال النشرة الرئيسية في قناتنا العبرية، والذي أجراه معهد "ميندبول".

لو أجريت الانتخابات اليوم، وترشح نفتالي بينيت لرئاسة حزب جديد، لأي حزب ستصوت؟

حزب جديد بزعامة نفتالي بينيت – 24 مقعدا

الليكود- 21 مقعدا

يش عتيد – 10 مقاعد

شاس – 10 مقاعد

الديموقراطيون – 10 مقاعد

المعسكر الوطني- 8 مقاعد

عوتسماه يهوديت – 8 مقاعد

يسرائيل بيتنو – 8 مقاعد

يهدوت هتوراة – 7 مقاعد

القائمة العربية الموحدة – 7 مقاعد

الجبهة الديموقراطية- العربية للتغيير- 5 مقاعد

الصهيونية الدينية – 4 مقاعد

حزب التجمع لا يتجاوز نسبة الحسم

لو أجريت الانتخابات اليوم، حيث يترشح نفتالي بينيت لقيادة حزب جديد ويقود غادي آيزنكوت معسكر الدولة بدلاً من بيني غانتس، لمن ستصوت؟

حزب بزعامة نفتالي بينيت – 23 مقعدا

الليكود – 19 مقعدا.

المعسكر الوطني برئاسة ايزنكوت – 12 مقعدا

عوتسماه يهوديت – 10 مقاعد

شاس -10 مقاعد

الديموقراطيون- 9 مقاعد

يش عتيد – 7 مقاعد

يهدوت هتوراة – 7 مقاعد

يسرائيل بيتنو – 7 مقاعد

الجبهة الديموقراطية- العربية للتغيير – 6 مقاعد

الصهيونية الدينية – 5 مقاعد

القائمة العربية – 5 مقاعد

أيضا في هذه الحالة، حزب التجمع لا يتجاوز نسبة الحسم.

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تم طرح سؤال آخر – من برأيك المسؤول أكثر عن إخفاق السابع من أكتوبر؟

وأجاب 28% من أفراد العينة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو المسؤول.

أجاب 27% أن رئيس الشاباك رونين بار هو المسؤول.

وأجاب أغلب أفراد العينة – 35% – بأنهما مسؤولان بنفس الدرجة، وأجاب الـ10% الباقون – بأنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح السؤال - هل تؤيد أم تعارض نية الحكومة إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا؟

وأجاب 43% من أفراد العينة أنهم معارضون لذلك

وأجاب 38% أنهم يؤيدون ذلك

ليس لدي رأي وإجابات أخرى - 19%

وأخيراً، سُئل المشاركون في الاستطلاع: هل تؤيد أم تعارض إقامة لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض؟

مؤيد - 61%

معارض – 21%

ليس لدي إجابة وآراء أخرى - 18%

أجري استطلاع i24NEWS اليوم (17 مارس) من قبل معهد "برينبول" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، بمشاركة 504 من السكان الإسرائيليين البالغين (18+)، خلال الانترنت والهاتف: 4.4%.