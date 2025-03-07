"عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية معقدة جدا لهذا السبب"

على خلفية العملية التي أعلنها وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين بإقالة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية المحامية جالي بيهارف ميارا أوضح عضو الكنيست السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية شكيب شنان أن "عملية إقالة المستشارة القانونية معقدة جدا ولربما لن تنجح الحكومة الإسرائيلية بإقالتها". لمشاهدة المزيد من تصريحات شنان يمكنكم معاينة الفيديو المرفق.

وأوضح شنان خلال مشاركته في نشرة التاسعة التي تقدمها أسيل فرحات :"عملية اقالة المستشارة للحكومة عملية معقدة تحتاج الى اقامة لجنة خاصة تبحث الامر، ويجب ان يكون سبب مقنع لاتخاذ مثل هذا القرار ، كما يجب ان يكون احد اعضاء هذه اللجنة، احد وزراء العدل السابقين، والحكومة قد تستصعب الوصول الى وزير قد يوافق على مثل هذه العملية... في نهاية المطاف قد لا تنجح الحكومة باقالتها".