"تم تجنيده للخدمة الاحتياطية وخطط لتسربات إضافية"|| تفاصيل جديدة عن عنصر الشاباك ’أ' المتورط بالقضية الأمنية الحساسة

إحدى الشخصيات البارزة في الأيام الأخيرة هو عميل من الشاباك الذي، وفقاً للاشتباهات، قام بتسريب معلومات سرية للصحفيين. تم تجنيده للخدمة الاحتياطية في بداية الحرب وعمل في المنطقة الجنوبية - والتي تركز على حماس وغزة، وكلف بدور التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا ما أفاد به المحلل الأمني للشرطة في i24NEWS، موشيه شتاينمتس، مساء اليوم (الثلاثاء).

وفي منصبه لم يكن له أي علاقة بالقضيتين اللتين سربهما، ويشتبه في أنه قام بالبحث بشكل نشط عن الوثائق في أجهزة الشاباك ثم سربها. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمصدر في جهاز الأمن العام (الشاباك)، لم يتم وضعه أبداً في منصب يتطلب تصنيف الوثائق.

السبب الرئيسي لمنع اللقاء: محاولة إحباط تسريب وثيقة أخرى اشتبه الشاباك بأن ’أ’ كان ينوي تسريبها على الفور. كما نشرنا أن (أ) كان ينوي تسريب تحقيق يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد شخص معين، بعد أن اعتقد أن هذا ليس تحقيقاً أمنياً، ويجب أن تقوم به الشرطة. وفي نهاية المطاف، وبحسب محاميه، فإنه ندم على ذلك ولم يسربه.

في الوقت نفسه، أفادت مسؤولة الشؤون الجنائية في i24NEWS العبرية، لي عياش، هذا المساء أن التحقيق كشف أن ’أ’. كان ينوي تسريب الوثائق التي تم تسريبها إلى الصحافيان سيجل وشيريت أفيتان وأيضا إلى عدد من الصحفيين الآخرين - وفي النهاية، لم يحدث ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن ضابط الشاباك كان لديه معلومات إضافية قام بتدميرها قبل التحقيق، واختار عدم استخدامها.

وتشتبه ماحش (وحدة التحقيقات مع الشرطة) بأنه يقف أيضاً وراء خبر ثالث نشر في وسائل الإعلام، وأنه كان ينوي تسريب وثيقة ملموسة أخرى، وهو ما أحبط في اللحظة الأخيرة. وبحسب الشكوك، فإن (أ.) لم يتشاور مع الوزير شيكلي فحسب، بل التقى به شخصيًا ثم سلمه وثائق.