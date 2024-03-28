تحديث تحذيرات السفر: تصاعد التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج

مقر الأمن القومي الإسرائيلي أصدر اليوم الخميس تقييمًا محدثًا للتهديدات الأمنية التي تواجه المواطنين الإسرائيليين في الخارج، مع التركيز على تحديث تحذيرات السفر قبل عطلة الربيع لعام 2024. وفقًا للتقرير، فإن الوضع الأمني قد تفاقم على خلفية الأوضاع الحالية، حيث تم تصنيف تركيا والمغرب ومصر (بما في ذلك شبه جزيرة سيناء) والأردن كوجهات ينبغي تجنبها بشكل خاص بسبب مخاطر أمنية مرتفعة.

التقرير يشير إلى زيادة في نشاط الجماعات المختلفة الساعية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود خارج البلاد، مع تحديد تهديد إيراني متصاعد إلى جانب حماس وعناصر الجهاد العالمي. تم تسليط الضوء على عدة حوادث في السنوات الأخيرة، تشمل محاولات لاستهداف رجال أعمال ومواطنين إسرائيليين في قبرص، تركيا، جورجيا، اليونان، ونشاط متزايد لحزب الله في أمريكا اللاتينية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت السلطات إلى جهود حماس المتزايدة لاستهداف الإسرائيليين عالميًا، مع الكشف عن شبكة تابعة للحركة في شمال أوروبا كانت تخطط لهجمات في السويد وألمانيا. منظمات الجهاد العالمي والإسلام الراديكالي تواصل أيضًا ترويج وتنفيذ هجمات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك هجوم داعش الأخير في موسكو.

التقرير يحذر من تهديدات فردية قد تنجم عن التحريض ضد اليهود والإسرائيليين، خاصة في ظل الأجواء الحالية التي تزيد من معاداة السامية والتحريض ضد إسرائيل. كما تم التأكيد على تهديدات من الناشطين اليمينيين المتطرفين، مع زيادة ملحوظة في التحريض ومظاهر معاداة السامية.