وزيرا القضاء والخارجية يعرضان صيغة لتغيير لجنة اختيار القضاة: تضمن "تنوع تركيبة القضاة"

أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر اليوم (الخميس) بيانا يعرضان فيه الخطوط العريضة الجديدة لتغيير لجنة اختيار القضاة ومبادئ سن "القانون الأساسي: التشريع". ومن بين المبادئ الجديدة التي تم تحديدها أن تتكون اللجنة الجديدة من ثلاثة قضاة، ومحاميين اثنين، وثلاثة أعضاء من الائتلاف، وممثل واحد عن المعارضة.

وجاء على لسان سلطة القضاء الرد التالي: "لقد سمعنا عن اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين ورئيس حزب اليمين وزير الخارجية جدعون ساعر لأول مرة من وسائل الإعلام، بينما تجري بالتوازي المناقشة في لجنة اختيار القضاة. ولأسباب واضحة، ليس بوسع السلطة القضائية التعليق على المسألة".

وفيما يلي "مخطط الاتفاق" الذي توصل إليه ليفين وساعر:

لجنة اختيار القضاة

* استبدال ممثلي نقابة المحامين مع الحفاظ على أغلبية المهنيين في اللجنة والارتكاز على الهيكل الحالي: تتضمن التركيبة: وزيرين، وعضوي كنيست، و2 محاميين، و3 قضاة.

* بدلاً من ممثلي نقابة المحامين، سيشارك في اللجنة محاميان، أحدهما يختاره الائتلاف والآخر تختاره المعارضة. يجب أن يكون لدى المحامين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في التقاضي أمام المحاكم. خلال فترة عملهم كأعضاء في اللجنة، لن يتمكنوا من المثول أمام المحكمة. سيتم الحفاظ على الأغلبية المهنية في اللجنة.

* لن تتم التعيينات إلا بالتوافق بين الأحزاب: وستكون هناك حاجة إلى أغلبية خمسة أعضاء من لجنة الاختيار في جميع المستويات. وفي المحاكم الأدنى، سيتعين أن تتضمن الأغلبية على الأقل عضوًا واحدًا من الائتلاف، وعضوًا واحدًا من المعارضة، وقاضيًا واحدًا.

* لن يتمكن ممثلو المحكمة العليا في اللجنة من نقض انتخاب القضاة في هذه المحكمة عندما يتم تشكيل أغلبية في اللجنة لهذا الغرض: سيتطلب تعيين قاضٍ في المحكمة العليا دعم عضو ائتلاف واحد على الأقل وعضو واحد من المعارضة. وهذا يعني أنه لن يكون هناك انتخاب للقضاة بأغلبية الائتلاف، وفي الوقت نفسه لن يكون هناك انتخاب للقضاة بأغلبية لا تشمل أي ممثل من الائتلاف. وإذا أخذنا في الاعتبار تخصصات المحكمة العليا، بما في ذلك المراجعة القضائية للتشريعات، فمن الصحيح أن أساس الموافقة على هذه المحكمة سوف يتكون من ممثلي الائتلاف والمعارضة.

* آلية التغلب على الشلل في اختيار القضاة: من أجل منع الشلل في غياب الاتفاقات بشأن التعيينات في المحكمة العليا، في حالة وجود منصبين شاغرين ومرور عام دون تعيين، سيتم الترتيب التالي: سيقدم كل من ممثلي الائتلاف/المعارضة ثلاثة مرشحين - ويقوم الجانب الآخر (مع ممثلي القضاة) باختيار واحد منهم.

*سيتم النص في القانون على أن ممثلي الكنيست في اللجنة سيكونون واحدا من الائتلاف وواحدا من المعارضة. وذلك خلافا للوضع الحالي الذي لا يتم فيه تنظيم العضوية بين المعسكرات ولا ضمانها.

* التعديل سيكون مستقبليا وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الكنيست القادمة.

القانون الأساس: التشريع

* سيتم الترويج لقانون أساس يحدد، من بين أمور أخرى، الترتيبات المتعلقة بقوانين الأساس.

* القوانين الأساس ستتناول فقط قضايا محددة: هوية الدولة كدولة قومية للشعب اليهودي وطبيعتها الديمقراطية وحقوق الإنسان وإجراءات النظام.

* ستكون إجراءات سن قانون الأساس أو تعديله أو إلغائه مختلفة عن سن القانون العادي، وستضمن أنه لن يكون من الممكن سن القانون الأساس على عجل أو بسبب مطالب الائتلاف.

* لن تكون هناك مراجعة قضائية لقوانين الأساس، باستثناء قوانين الأساس التي تنتهك مبدأ المساواة في الانتخابات، والتي يمكن إبطالها بأغلبية ثلاثة أرباع قضاة المحكمة.

* تتم المراجعة القضائية للتشريعات الأساسية من قبل المحكمة العليا فقط، وستكون الأغلبية المطلوبة للإبطال نصف إجمالي قضاة المحكمة العليا على الأقل. تشتمل هذه التركيبة من تسعة قضاة أو أكثر.

* الحقوق المدنية الجنائية: اتفق الطرفان أيضاً على إصدار قانون أساس يحول الحقوق المدنية في الإجراءات الجنائية (التحقيق والمحاكمة) إلى حقوق دستورية.

في غضون ذلك عقب رئيس المعارضة يائير لابيد على الخطوط العريضة للاتفاق في لجنة اختيار القضاة بقوله: "سنتجاوب مع ليفين فور تنفيذه لأمر المحكمة وتعيينه رئيسا للمحكمة العليا بحلول 16 يناير/كانون الثاني". بالإضافة إلى ذلك، أيد عضو الكنيست ماتان كاهانا من معسكر الدولة الخطوط العريضة، قائلاً: "إذا كان هذا هو الاقتراح، فهو يبدو جيدًا بالفعل، ومن الممكن تشكيل إجماع واسع النطاق حوله".