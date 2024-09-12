نائب من الليكود يرد على نشر صور عارية له:"محتوى ملفق يهدف لتشويه اسمي"

بعثت رسالة بريد إلكتروني إلى عدة مكاتب في هيئة الكنيست العامة اليوم (الخميس) والتي تضمنت صورة لنائب رئيس الكنيست، حانوخ ميلبيتسكي، عاريًا، ورد عضو الكنيست: "جزء من حملة تشويه وكذب تهدف إلى إيذاء وابتزاز أشخاص مقربين مني".

وأضاف ميلبيتسكي أيضًا أن "هذه الرسالة الإلكترونية أُرسلت إلى المقربين مني منذ عامين بالفعل". وتم إرسال البريد الإلكتروني، الذي يحتوي على عدد من التفاصيل الشخصية لنائب رئيس الكنيست ومراسلاته المثيرة، في وقت سابق من اليوم إلى عدة مكاتب في الكنيست، تحت عنوان: ما لم تعرفوه عن حانوخ مالبيتسكي، كما تضمن محتوى البريد الإلكتروني معلومات عن حركة الكابالا "بني باروخ" التي ينتمي اليها وهو عضو بها.

بعثت المراسلات من بريد إلكتروني مجهول وتمت إزالتها لاحقًا من جميع الخوادم بواسطة قسم الحاسوب في الكنيست.