حاخامات إسرائيليين يخرجون لجمع تبرعات بملايين الدولارات في لندن

وفد من الحاخامات من قيادة حزب ديغل هاتورا وشاس أقلع صباح اليوم (الأحد) إلى لندن في حملة لجمع التبرعات لتمويل المعاهد الدينية وكليات التوراة، بدلاً من تمويل الدولة الذي توقف في مارس\آذار 2024. الهدف: الوصول الى 130 مليون دولار.

الحاخامات سيمكثون في لندن حتى يوم الثلاثاء، حيث سيلتقون برجال أعمال ومتبرعين يهود ويطلبون منهم المساعدة المالية لمؤسسات التوراة في إسرائيل كرد على توقف تمويل المؤسسات من قبل الدولة.

هذه هي السنة الثانية التي يخرج فيها الحاخامات في حملة تبرعات كاستجابة لغياب الميزانية. حتى الآن أُقيمت ست رحلات إلى نيويورك، لندن، باريس والبرازيل، وفيها جمع الحاخامات 215 مليون دولار التي أبقت عالم المعاهد الدينية قائماً. مع إرسال أوامر التجنيد، ارتفع عدد طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد بشكل كبير.

في الأسبوع الماضي، نشر رئيس حزب "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غافني، بيانًا قال فيه: "في ظل خرق التفاهمات في القضايا الميزانية - سأوصي كبار الحاخامات بأن نعارض جميع اقتراحات الميزانية التي ستقدمها الحكومة". سبب الغضب من جانب حزب "ديغل هتوراه" هو تقليص إضافي بقيمة 40 مليون شيكل من ميزانية إصلاح "أفق جديد" لهذا العام.