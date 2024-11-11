نتنياهو يوضح للوزير بن غفير إنه لن يقيله - ويهاجم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية

خلال النقاش في المجلس الأمني المصغر- الكابينيت مساء أمس (الأحد)، تطرق الوزراء إلى الالتماس المقدم ضد تعيين إيتمار بن جفير كوزير للأمن القومي - والتقارير التي تفيد بأن المستشارة القانوني تنوي دعم إقالة الوزير بن جفير.

بن غفير: "المستشارة القانونية للحكومة تريد بالفعل إسقاط الحكومة. كل يوم اثنين وخميس كانوا يسربون ضدي، وفجأة على الجانب الآخر، يقوم الشاباك والمستشارة بإجراء تحقيقات في التسريب ضد شخص كان في قسم العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء، أعلم أنه الآن المستشارة القضائية أبلغت بأنها ستطلب من رئيس الحكومة إقالتي".

فتساءل دودي أمسالم (الليكود): "ماذا تقصد؟" جيلا غملئيل: "على ماذا الإقالة؟ ما هي حجتها؟". في هذه المرحلة أوضح السكرتير العسكري لرئيس الحكومة يوسي فوكس: "هناك التماس يطالب رئيس الحكومة بإقالة الوزير بن غفير وعلينا الرد عليها اليوم". وانضم بن غفير الى كلامه: "وأبلغوا الليلة بأن المستشارة القانونية لن تدافع عن موقف رئيس الحكومة".

وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر: "هناك من يريد ببساطة مضاعفة عدد مقاعدكم" أمسالم: "هناك إجابة واحدة فقط، وهي إقالتها". بن جفير: "لا يمكنك أن تتحدث طوال الوقت. لقد حان وقت العمل".

في هذه المرحلة، أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للوزير بن غفير: "لن أطردك". بن غفير: "اليوم أنا، وغدًا أنت - يريدون السيطرة على الحكومة". رئيس الحكومة يطرق على الطاولة: "لا أعرف طريقة أسرع لإحداث أزمة دستورية من هذه الطريقة في محاولة إقالة وزير دون لائحة اتهام".