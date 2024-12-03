وزير الاتصالات الإسرائيلي يكشف عن الوزراء الذين وقعوا على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية

قرر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي الكشف اليوم (الثلاثاء) عن أسماء الوزراء الـ 13 الذين وقعوا على العريضة التي تطالب بإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارا ميارا.

في الخلاصة، 13 وزيرا فقط يؤيدون هذه الخطوة وهم شلومو كارعي، ميكي زوهار، ماي جولان، عيديت سيلمان، عميحاي شيكلي، دافيد أمسالم وحاييم كاتس، يتسحاق جولدكنوبف ومئير باروش، إيتامار بن جفير، يتسحاق فاسرلوف وأميحاي إلياهو. ، وأوريت ستروك.

ويبدو أيضًا أن كارعي فشل في إقناع وزراء شاس الذين عبروا عن معارضتهم لهذه الخطوة مثل معظم وزراء الليكود. وأضاف كارعي: "إن سلوكها يحبط سياسة الحكومة لأسباب سياسية، مع اختراع عقبات قانونية لا أساس لها وتجاوز لسلطتها".