استطلاع i24NEWS: هل يؤيد الإسرائيليون منح العفو لنتنياهو؟

طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح الأحد العفو من الرئيس الإسرائيلي أثار ردود فعل واسعة في الساحة السياسية، وجَرَّ معه عشرات التعليقات في البلاد والعالم. وعلى ضوء ذلك أجري استطلاع خاص في هذا الشأن، بواسطة معهد دايركت بولس لصالح i24NEWS.

سُئل المشاركون هل هم مع أو ضد منح العفو لرئيس الحكومة، وتشير النتائج إلى أن حوالي 54% من مجمل السكان يؤيدون منح العفو، 45% أجابوا بأنهم ضد، و1% قالوا إنه ليس لديهم موقف في الموضوع. مع ذلك، عند تحليل النتائج حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة، يمكن ملاحظة أن المعسكرين يقفان بشكل معاكس تماماً لبعضهما البعض – 81% من ناخبي الائتلاف قالوا إنهم يؤيدون العفو، في حين قال فقط 25% من ناخبي المعارضة إنهم يؤيدون ذلك.

كما طُرِح على الناخبين في العينة سؤال حول ما إذا كان ينبغي اشتراط منح العفو بالاعتراف بالذنب من قبل رئيس الحكومة نتنياهو وبإبداء الندم. هنا أيضًا، يبدو أن الآراء منقسمة نسبيًا بين عموم السكان، حيث أجاب 48% بأنهم يؤيدون، 49% ضد، و3% ليس لديهم موقف في هذا الموضوع. في التقسيم حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة يتبين أن 18% من ناخبي الائتلاف أجابوا بأنهم يؤيدون، بينما قال 80% من ناخبي المعارضة إنهم يؤيدون.

في سؤال آخر، طُلب من المُستطلَعين أن يحددوا ما إذا كانوا سيدعمون أم سيعارضون - في حال اشترط الرئيس هرتسوغ منح العفو باعتزال نتنياهو الحياة العامة. 47% من مجمل السكان قالوا إنهم سيدعمون، بينما 50% قالوا إنهم سيعارضون، و3% قالوا إنه ليست لديهم موقف بهذا الشأن. كذلك في هذه الحالة، كان من الممكن ملاحظة إجماع نسبي بين معسكري الائتلاف والمعارضة، حيث أن 80% من ناخبي المعارضة مقابل 17% من ناخبي الائتلاف يدعمون هذا الشرط.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 30 نوفمبر\تشرين ثاني 2025، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لوحة استبيان، بين 500 مشارك بالغ (18+) يشكلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.4% باحتمالية 95%.