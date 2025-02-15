الشاباك :"نفحص تورط قطر في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية

أعلن جهاز الأمن العام - الشاباك، مساء السبت، أنه فتح تحقيقا في تورط قطر في ديوان رئيس الحكومة. وجاء ذلك في أعقاب التوجه الذي قدمه عضو الكنيست جلعاد كاريب الذي اعتمد على تقارير في وسائل الإعلام وطلب رد المنظمة. الحديث لا يدور عن تحقيق حاليا، بل مراجعة وفحص للمعلومات التي تم تقديمها إلى الشاباك. بعد ذلك سيتم تحديد كيفية التصرف.

يوم الثلاثاء الماضي، قدم عضو الكنيست كاريب طلبا إلى المستشارو القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا ورئيس الشاباك رونين بار بطلب بدء تحقيق شامل في العلاقات التجارية لإيلي فيلدشتاين، الذي عمل في مكتب نتنياهو، ومستشارين آخرين مع الحكومة القطرية.

ورد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على التصريحات وقال: "هل حقق الشاباك في تسريب عضو الكنيست كريب الإجرامي الخطير من لجنة الخارجية والأمن، رغم مرور عام على ارتكاب الجريمة؟ هل حقق الشاباك في اتصالات شركة "البعد الخامس" التابعة لرام بن باراك وبيني غانتس لبيع تقنيات معلومات حساسة لقطر دون تصريحات؟ لقد اعتدنا على الاتهامات الكاذبة الموجهة إلى ديوان رئيس الحكومة، مثل تسجيل ضابط سرا، وتزوير البروتوكولات، وابتزاز ضابط بالتهديدات - وكلها تبين أنها أخبار كاذبة. سيكون الأمر نفسه هذه المرة."