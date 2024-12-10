بالتزامن مع شهادة نتنياهو||استطلاع i24NEWS: هل يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن رئيس الحكومة مذنب؟

قبيل بدء شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في عدد من الملفات، كشف استطلاع أجرته i24NEWS ومعهد "مأجار موحوت" (معهد الأدمغة) أن 51% من الجمهور لا يعتقدون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بريء من الجرائم المتهم بارتكابها في محاكمته. في الوقت نفسه فإن 33% يصدقون نتنياهو، وأجاب 16% لا أعرف.

سؤال آخر يطرح: هل تعتقد أنه كان ينبغي قبول طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية وتأجيل شهادته نظرا للوضع الأمني؟

أجاب 49% بأنه لا ينبغي تأجيلها، و40% قالوا أنه كان يجب تأجيله، وأجاب 11% أنهم لا يعرفون.

ردا على السؤال ما رأيك في ادعاء المقربين نتنياهو بأن الملفات المتهم فيها انهارت – أجاب 41% أنها لم تنهار، و33% أجابوا نعم، و26% لا يعرفون.

Yonatan Zindel/Flash 90

وعلى خلفية الوضع الأمني، ووقف إطلاق النار مع لبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا، شمل الاستطلاع أيضاً أسئلة حول المقاعد في الكنيست التي أثارت المعطيات التالية:

لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟

الليكود 27 مقعدًا، معسكر الدولة 19 مقعدًا، يش عتيد 14 مقعدًا، إسرائيل بيتنو 11 مقعدًا، عوتسما يهوديت 10 مقاعد، شاس 9 مقاعد، الديمقراطيون 9 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، تحالف الجبهة-العربية للتغيير 5 مقاعد، الصهيونية الدينية: 4 مقاعد. حزبي "اليمين الوطني" و"التجمع" الوطني لم تتجاوز نسبة الحسم.

كل ذلك يؤدي إلى نوع من التحول في صورة الكتل، للمرة الأولى منذ أشهر عديدة، وهو ما يمثل أفضلية للائتلاف الحالي الذي يملك 57 مقعداً، مقابل 53 للمعارضة.

سؤال آخر تم طرحه هو: إذا أجريت الانتخابات اليوم، عندما يترشح نفتالي بينيت لرئاسة حزب جديد، لأي حزب ستصوتون؟

الليكود 25 مقعدًا، حزب بزعامة نفتالي بينيت 23 مقعدًا، معسكر الدولة 10 مقاعد، يش عتيد 9 مقاعد، عوتسما يهوديت 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، يهدوت التوراة 7 مقاعد، إسرائيل بيتنو 7 مقاعد. الديمقراطيون: 7 مقاعد، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، تحالف الجبهة- العربية للتغيير 5 مقاعد، والصهيونية الدينية 4 مقاعد. وحتى في هذه الحالة، لم يتجاوز حزبي "اليمين الوطني" و"التجمع".

وعلى صعيد خريطة الكتل، فإن دخول رئيس الحكومة السابق إلى الساحة السياسية يمنح المعارضة أفضلية ضئيلة بـ 56 مقعداً مقابل 54، فيما لا تزال الأحزاب العربية قبة الميزان بـ 10 مقاعد.

Yonatan Sindel/Flash90

الاستطلاع بث على قناة i24NEWS الإخبارية العبرية. تم إجراء الاستطلاع من قبل معهد الأبحاث "Mind Pool" تحت إشراف البروفيسور يتسحاق كاتس، من تاريخ 8.12.2024 حتى 9.12.2024، وشمل 501 مشارك من السكان الإسرائيليين البالغين (18+) عن طريق الانترنت والهاتف. الخطأ الإحصائي: 4.4%.