بعد قرار كاتس حول الغاء الاعتقال الإداري لليهود: نقاش حساس لدى المدعي العام بادعاء تطبيق انتقائي

يجري حاليا (الخميس) نقاش حساس لدى النائب العام الإسرائيلي عميت إسمان بموضوع ادعاء التطبيق الانتقائي بين اليهود والعرب، في ضوء تصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس بشأن قراره وقف إصدار مذكرات اعتقال إدارية ضد اليهود.

ويشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن قبل نحو أسبوع قراره بوقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وبذلك غيّر موقف سلفه يوآف غالانت الذي تعرض لانتقادات بسبب المذكرات العديدة التي أصدرها ضد المستوطنين، التقى الوزير برئيس الشاباك رونين بار وأمره بوضع أدوات بديلة بدلاً من ذلك.

وفسر كاتس قراره :"في الواقع الذي يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين - ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد سكان المستوطنات".