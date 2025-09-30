انقسام في المعارضة الإسرائيلية على تعيين رئيس الشاباك دافيد زيني

أزمة في المعارضة الإسرائيلية على خلفية تعيين رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني. رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان نشر اليوم (الثلاثاء) منشوراً عبر فيه عن معارضته الشديدة للتعيين وادعى: "سندرس كل تعيين تقوم به هذه الحكومة وإذا انحرف عن الطريق الديمقراطي - سنغيره". من جهة أخرى، قال رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس: "نجاحه هو نجاحنا جميعاً ويجب علينا ألا نشوه سمعته بأي شكل من الأشكال قبل أن يتسلم منصبه - أمن الدولة خارج نطاق السياسة".

وكتب جولان في منصة اكس "سنعين أشخاصًا يخدمون المملكة وليس الملك، مخلصين للديمقراطية ويعملون وفقًا للقانون لصالح جميع مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل".

رد غانتس: "ما هو التغيير بالضبط الذي نقترحه؟ كيف يمكن القول سنقيم هنا حكومة أخرى أفضل، وفي نفس الوقت نهدد رؤساء المنظمات الأمنية وحماة البوابة ونتصرف تماماً كما نريد أن نبدل، حتى قبل أن يبدأ المنصب؟ يا يائير، أنا أيضاً، مثلك، لدي انتقاد شديد جداً على إجراء تعيين زيني، لكن من اللحظة التي يتم اختياره فيها فهو رئيس جهاز الأمن العام لدولة إسرائيل، لي ولك. نجاحه هو نجاحنا جميعاً ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نشوّهه قبل أن يبدأ منصبه. اتركوا أمن الدولة خارج السياسة."

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر أمانة الحكومة والاستشارة القانونية بالمضي قدمًا في تعيين الجنرال دافيد زيني لمنصب رئيس الشاباك – حتى في غيابه، حيث سافر إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد اجتماعات دبلوماسية بشأن حرب غزة، بما في ذلك مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.