وزير إسرائيلي كبير من الحريديم لـ i24NEWS: "ربما 'المزحة' عن تفكيك الكنيست ستتحول إلى حقيقة"

الكنيست تشتعل والجميع غاضب من الجميع: وزير إسرائيلي كبير من الحريديم صرح لـi24NEWS مساء اليوم (الاثنين) حول أزمة ’قانون الحاخامات’ إن "الأزمة في الكنيست الآن هي اختبار لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - هل هل يسيطر على الائتلاف" على خلفية ذلك، ذر أن قانون الحاخامات لن يُطرح للتصويت، لأنه لا توجد أغلبية له.

وقال الوزير أيضًا: "إذا كان نتنياهو غير قادر على السيطرة على هذا الحادث الصغير، فما الفائدة من مجرد محاولة تمرير قانون التجنيد؟ ربما تصبح ’النكتة’ حول حل الكنيست حقيقة".

وعلمت i24NEWS أن حذف القانون من جدول الأعمال تم بعد أن رفض رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن جفير دعمه – وعضو الكنيست آرييه درعي يغلي غضبا بسبب حذفه من جدول أعمال الكنيست".

ويشار إلى أن خلافات في الرأي ظهرت مؤخرا بين "عوتسماة يهوديت" و"الليكود" حول القانون - الذي تم طرح نسخة مخففة منه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. المفاوضات التي جرت في الأيام الأخيرة بشأن النسخة الجديدة منه، والتي تمت صياغتها بعد أن تسببت النسخة الأصلية بخلافات وجدل، لم تنجح – وأعلن عوتسماة يهوديت أنهم لن يدعموا القانون.