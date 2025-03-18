لماذا توصي المستشارة القانونية عدم عودة بن غفير لمنصبه وزيرا للأمن القومي؟

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء على عودة الحزب الى الحكومة، هذه الخطوة تحدث تحقق عمليا الطلب الأساسي لبن غفير وهو العودة الى القتال. وسيعود أعضاء الكتلة الى مناصبهم قبل انسحابهم الى الحكومة.

وأبلغت المستشارة القانونية للحكومة لرئيس الحكومة إنه "من الناحية القانونية، لا يمكن في الوقت الحالي تعيين الوزير بن غفير في منصب وزير الأمن القومي".

وسيعود حاييم كاتس، الذي تم تعيينه للعمل في الوزارات الثلاث التابعة لعوتسما يهوديت، إلى منصبه كوزير للسياحة، كما سيعود يتسحاق فاسرلوف وعميخاي إلياهو ليكونا وزيرين في الحكومة. وسيعود أعضاء الكنيست، تسفيكا فوجل، وليمور سون هار ميليخ، ويتسحاق كروزر، إلى مناصبهم في اللجان المختلفة.

ورحب بن غفير على موقع التواصل الاجتماعي "X" استئناف القتال وكتب: "كما قلنا في الأشهر الأخيرة، عندما انسحبنا - يجب على إسرائيل العودة إلى القتال في غزة. هذه هي الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمرتكزة على القيمة والأكثر تبريرا، وهي تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة مختطفينا. يجب ألا نتماهي مع وجود منظمة حماس وهو ويجب القضاء عليها".