نتنياهو يقطع شهادته بصورة مفاجئة بالمحكمة : "السكرتير العسكري هنا، يجب أن أراه"

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خلال اليوم السادس من إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضايا "إلف"، توقفت جلسة المحكمة المركزية في تل أبيب صباح الأربعاء على غير العادة، بعد أن لاحظ نتنياهو دخول سكرتيره العسكري قاعة المحكمة، فطلب إيقاف الإجراءات ليتمكن من التحدث إليه. وقال للقضاة الذين قرروا إيقاف الجلسة: "هو لا يأتي إلى هنا إطلاقًا. عليّ رؤيته".

على ما يبدو، سبب توقف المناقشة هو تهديد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للنظام السوري بأن يوقف الهجمات على السكان الدروز في البلاد. وقال كاتس في بيان أُصدر بعد عدة دقائق: "إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا وستفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها".

شهادة نتنياهو تتواصل للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد توقف دام أكثر من شهر خلاله حصل على تأجيلات بسبب نشاط عملياتي لإسرائيل في إيران وسفره السياسي إلى الولايات المتحدة.

النقاش اليوم يتركز على استمرار الاستجواب المضاد من قبل النيابة، حول علاقة رئيس الحكومة الإسرائيلية مع الملياردير أرنون ميلتشين، في محاولة لتثبيت الادعاء بأن العلاقة كانت ذات طابع مصلحة وليست صداقة فقط.