الرسالة وتهديد الحريديم لنتنياهو: "في النهاية، حتى سحر تشرشل قد زال"

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بينما تُقاطع كتل الحريديم تصويتات الهيئة العامة للكنيست بسبب أزمة قانون التجنيد، نشرت صحيفة "ديغل هتوراه" - "ياتيد نئمان" صباح الأربعاء تلميحًا مُلفتًا حول ماضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على غلافها.

اختارت الصحيفة نشر مقال تاريخي مُوسّع عن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، الذي خسر الانتخابات في بلاده بعد الحرب العالمية الثانية. وجاء في المقال الساخر بتحدٍّ: "مُنتشيًا بالنصر، قلّل من شأن حدة الاضطرابات، وأطلق وعودًا كاذبة بالتغيير".

وكُتب أيضًا أن: "الوعود الكاذبة والتخلي عن احتياجات الشعب، بمن فيهم المتعاطفون معه ومؤيدوه، كان لهما ثمن باهظ. قد يظن المرء، وهو محق تمامًا، أن منصب تشرشل على رأس الحكومة قد حُسم بلا شك مع نهاية الحرب، وأن من يجرؤ على مواجهته سيكون أحمق. لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد كان قائدًا ورجل دولة عظيمًا، ولكن مع نهاية الحرب، عندما سئم الشعب البريطاني الحروب وأدرك أن "زمن السلام" ولى، وزال سحره". وفي نهاية المقال، أوضح: "صحيح أنه عاد بعد بضع سنوات وعُيّن رئيسًا للحكومة مرة أخرى، لكنه لم يستعد عظمته التاريخية في نظر الشعب البريطاني".

ما هو معلوم، وعلى خلفية ضغط كتل الحريديم لتسريع تشريع قانون التجنيد، سحب الائتلاف هذا الأسبوع مقترحات قوانين خاصة لكتل الحريديم، ومن بين القوانين التي تم تأجيلها: فصل منصب المستشار القضائي، والقانون لمساواة رواتب المسؤولين الكبار في القطاع العام.