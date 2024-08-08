الوزير بركات لـ i24NEWS: "هذه الحرب هي حرب إيران الأولى والدفاع الأفضل هو الهجوم"

تطرق وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات صباح اليوم خلال مقابلة في النشرة الصباحية على القناة العبرية الى التوترات الأمنية في ظل الترقب لهجوم إيراني متوقع وقال :"هذه الحرب هي حرب ايران الأولى" وتابع :"أعتقد أن الدفاع الأفضل هو الهجوم- وما قامت به إسرائيل في الميناء ياليمن، هو مثال جيد يجب اتخاذه. من الأفضل الحديث أقل- والعمل أكثر".

وقال بركات خلال المقابلة: "كل من يهاجمنا تجهز وتزود بالسلاح من قبل قطر وايران، الحديث يدور عن محور إيراني جهادي، يريد تدميرنا، يحاول الحصول على قنبلة نووية ويستخدم العديد من الشركاء والأذرع لاستهداف إسرائيل، اقترح على دولة إسرائيل، وقلت هذا قبل الحرب بتبني نموذج الرئيس كنيدي خلال الأزمة في كوبا، قال أمرا واضحا حين وضع الاتحاد السوفييتي صواريخ كروز لتهديد الولايات المتحدة وقال ’كل صاروخ من كوبا سيتم الاستجابة له بصاروخ ضد موسكو".

وتابع بركات "العالم بات يفهم والأمريكيون يفهمون بأنه بعد الهجوم الأول لإيران، الجميع يفهم أن من يدير المعركة من وراء الكواليس هي ايران وقطر". وشدد بركات على أن "الدفاع الأفضل هو الهجوم ، وما قامت به إسرائيل في اليمن هو أفضل مثال لنوع الهجوم الذي يجب القيام به، هجوم ثم هجوم ثم هجوم، أعتقد ان سياسة الاغتيالات جيدة مثل اغتيال ضيف واغتيالات أخرى قمنا بها وقام بها آخرون، والهجوم في اليمن، هذه هي الطريقة المطلوبة، المباغتة والمفاجأة طما وقع في أماكن أخرى مثل حرب عام 1967، أفضل عدم الحديث عن هذه الأمور إعلاميا أكثر والحرص على الأفعال، الضبابية في المعركة تخدم دولة إسرائيل".

وأضاف بركات :"بالنسبة للمواطنين يجب عليهم الحرص على الحفاظ على نمط حياة عادية ، ومن جهة أخرى اتباع تعليمات الجبهة الداخلية". وأكد بركات:"ما أعبر عنه يعبر عن وجهة نظر جميع حكومة إسرائيل يوجد نوع من التغيير بطريقة التفكير الذي يجب اتباعها، وعمليا، نحن ننتقل من ’إجراءات دفاعية أكثر إلى هجومية أكثر’ أتوقع القيام بذلك وشعب إسرائيل يتوقع ذلك".