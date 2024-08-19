الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي جراء استهداف مسيرة لحزب الله شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل الجندي محمود عمرية (45 عاما) من قرية إبطن شمال إسرائيل، وهو قصاص أثر في فرقة "برعام" -سلاح حماية الحدود، والذي قتل هجوم مسيرة قرب بلدة"يعارا" في شمال إسرائيل. كما أصيب جندي بصورة خطيرة في الحادث ونقل لتلقي العلاج في المستشفى

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حوالي الساعة الـ06:30 صباح أطلق حزب الله خمسة طائرات مسيرة تجاه الجليل الغربي، وأصيب أربعة جنود جراء الضربة في القاعدة العسكرية بصور مختلفة. وقام حزب الله بإطلاق ثلاثة مسيرات تم اسقاط اثنين منها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تشغيل صافرات الإنذار للتحذير من تسلل جسم طائر معاد.