"أنا آسف من أعماقي عن السابع من أكتوبر": اعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في مقابلة لمجلة "تايم"

الاعتذار الأول؟ ليس بالضبط: أجرت مجلة تايم مقابلة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس)، وتناول فيها آخر التطورات حول الحرب. إضافة الى ذلك، عندما سأل المحاور نتنياهو عما إذا كان يعتذر عن أحداث 7 أكتوبر، أجاب رئيس الوزراء: "أنا أتأسف؟ أنا آسف من أعماقي لحدوث شيء كهذا. أنت دائما تنظر إلى الوراء وتقول: هل كان بإمكاننا التصرف بشكل مختلف؟"

وأشار أيضًا إلى التهديدات التي أطلقها حزب الله فيما يتعلق بهجوم مخطط له على إسرائيل، وقال: "أعتقد أنهم يجب أن يفكروا في عواقب مهاجمة دولة إسرائيل، وفتح حملة عسكرية أوسع. أعتقد أنهم يجب أن يفكروا مرتين حول القضية".

وسئل نتنياهو عن مسألة التعامل مع حماس فأجاب: “نحن لا نتعامل مع حماس فقط، بل نواجه المحور الأوسع للإرهاب الإيراني، الذي يشمل حماس والحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية وسوريا والعراق. في نفس الوقت الذي نبذل فيه جهودًا لإنشاء جبهة أخرى، ندرك أنه يجب علينا تنظيم طرق دفاع أفضل، مما يؤثر على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الدول العربية الشريكة لنا".

وردا على الادعاءات بأن إسرائيل تنفذ "عقابا جماعيا" ضد مواطني غزة، أجاب: "لقد بذلنا قصارى جهدنا للسماح بالمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب"، وأشار إلى تسليم المساعدات الإسرائيلية عن طريق الشاحنات .

وفيما يتعلق "باليوم التالي بعد الحرب في غزة"، قال نتنياهو: "أود أن أرى حكومة مدنية يديرها سكان غزة، ربما بدعم من الشركاء الإقليميين". وعندما سأل المراسل عن الدول العربية التي ستشارك في تشكيل الحكومة في غزة، أجاب "كلما قللت الحديث عنها، كلما زادت فرصة نجاحنا إلى حد ما".

وتحفظ نتنياهو بتصريحه قائلاً: "إن التسوية طويلة الأمد مع الفلسطينيين تعني أنهم سيكون لديهم كل الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن لن تكون لديهم أي من الصلاحيات لتهديدنا. وهذا يعني أن المسؤولية الأمنية العليا ستترك في أيدي إسرائيل - الأمر الذي سيحرم سكان غزة من سلطات سيادية ،ولا شك في ذلك".

إضافة لذلك- حين سئل عن تصريح بايدن الذي قال إن "نتنياهو يستخدم الحرب للحفاظ على كرسيه" إجاب نتنياهو :"هذا الأمر ببساطة غير صحيح، أنا لست بحاجة للقيام بذلك، أنا لست قلقة من السياسة الشخصية خاصتي، أنا أهتم بالحفاظ على دولتي".