الليكود تتصدر: هل ساعد طلب العفو نتنياهو؟ | استطلاع i24NEWS

استطلاع أجرته "دايركت بولس" وبُث اليوم (الاثنين) في النشرة الرئيسية لقناة i24NEWS عقب طلب العفو الذي تقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للرئيس هرتسوغ، يُظهر أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو يتصدر ويحصل على 35 مقعدًا. أما حزب رئيس المعارضة يائير لابيد فلا يتجاوز نسبة الحسم.

ثاني أكبر حزب هو "بينيت 2026" برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، مع 9 مقاعد، وبعده مباشرة حزب "شاس" برئاسة درعي مع 11 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان والديمقراطيون برئاسة يائير غولان مع 10 مقاعد لكل منهما و"يهودية التوراة" مع 9 مقاعد.

الأحزاب التابعة لبن غفير وسموتريتش تحصل على 7 و5 مقاعد على التوالي، والحزب الجديد لإيزنكوت يحصل فقط على 4 مقاعد. الأحزاب العربية "الجبهة- العربية للتغيير" و"القائمة الموحدة" تحصل كل واحدة منهما على 5 مقاعد. توزيع المقاعد الحالي هو 53 للمعارضة و67 للائتلاف. "يش عتيد"، أحزاب "الاحتياط"، "كاحول لافان"، و"بلد" لا تتجاوز نسبة الحسم.

المصلحة العامة في العفو:

في استطلاع آخر أُجري في ظل طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة إلى الرئيس هرتسوغ، سُئل المستطلعون: "ما هو برأيكم المصلحة العامة الصحيحة؟" فأجاب 69% من مؤيدي الائتلاف: "إنهاء القضية في أسرع وقت، حتى لو لم يُشترط العفو بالاعتراف أو بالاعتزال من الحياة العامة"، مقابل 20% فقط من مؤيدي المعارضة.

لكن 69% من ناخبي المعارضة أجابوا بأن المصلحة هي "أن تستمر المحاكمة حتى نهايتها، حتى لو تسبب ذلك باستمرار التوتر المجتمعي"، مقابل 25% من ناخبي الائتلاف.

في رد على السؤال "هل إلغاء المحاكمة ومنح العفو لنتنياهو سيهدئ التوتر والانقسام في الشعب؟"، أجاب 47% من ناخبي الائتلاف بنعم، مقابل 23% من المعارضة.

تم جمع العينة وإعدادها على يد شركة دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون لصالح i24NEWS بتاريخ 30 نوفمبر 2025، بواسطة نظام رقمي مع دمج بانل، وذلك بين 500 عينة من البالغين (18+) والذين يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.4% باحتمالية 95%.