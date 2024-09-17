غانتس يهاجم: "نتنياهو وساعر يضعان الحرب جانباً من أجل السياسة ،هذا إهمال أمني"

هاجم رئيس حزب" المعسكر الوطني" عضو الكنيست بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست جدعون ساعر، خلال حديثه في مؤتمر مجلس حركة "الموشافيم"، في إشارة إلى تقارير عن احتمال انضمام ساعر إلى الائتلاف الحكومي كبديل لوزير الأمن يوآف غالانت.

"أود أن أرفع علمًا أسود. ما يفعله نتنياهو في هذه الأوقات يعرض أمن إسرائيل للخطر بأكثر الطرق الملموسة التي أستطيع أن أتذكرها التي قام بها رئيس حكومة في زمن الحرب.وبعد مرور نصف عام، أضافوا عودة سكان الشمال إلى منازلهم لأهداف الحرب. أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا، لكن تغيير وزير الأمن عشية شن حملة واسعة النطاق في الشمال يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية – هذا إهمال أمني".

وتابع غانتس: “إن حياة الناس ومستقبل الشعب على المحك، وهم في ترتيب عمل ونجاة سياسية، وتغيير وزير الأمن من أجل الترويج لقانون يكرس الإعفاء من التجنيد هو أيضًا خروج عن المبادئ الأخلاقية. من غير المقبول أن يصل جنود الاحتياط إلى الجولة الثالثة ونحن ندفن قتلانا ونصلي لشفاء مصابينا، وهكذا يتصرف قادتنا. هذا هو التعريف القاموسي للسياسة الصغيرة على حساب الأمن القومي. عندما انضممنا إلى حكومة الطوارئ وضعنا السياسة جانبا من أجل الحرب، والآن نتنياهو وساعر يضعان الحرب جانبا من أجل السياسة”.