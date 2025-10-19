بسبب "اجتماع دبلوماسي عاجل وسري": نتنياهو يطلب تقليص مدة شهادته

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من القضاة الإدلاء بشهادته غداً (الاثنين) لمدة ساعة ونصف فقط، وذلك بسبب اجتماع سياسي عاجل وسري، هذا ووافق القضاة على طلب تقليص مدة شهادته غدا وبعد غد.

يوم الأربعاء الماضي استُؤنِفَت في المحكمة المركزية في القدس شهادة رئيس الحكومة نتنياهو في إطار استمرار الاستجواب المضاد في القضية 1000. وقد حضر إلى المحكمة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من أجل دعم رئيس الحكومة الإسرائيلية.

مع بدء الجلسة، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا زعم فيه أن "محاكمة رئيس الوزراء ما كان ينبغي أن تبدأ أبدا وأن وجودها يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة" - ودعا إلى الترويج لمشروع القانون الذي بدأه عضو الكنيست أرئيل كيلنر من حزب الليكود، والذي يهدف إلى السماح لوزير الأمن بإلغاء جلسات الاستماع لنتنياهو "بالتشاور مع وزير العدل".