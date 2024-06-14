مفوض الشرطة للمستشارة القضائية: بن غفير يتدخل بشكل مرفوض بنشاط الشرطة الإسرائيلية

بعث مفوض الشرطة الإسرائيلية العقيد كوبي شبتاي في رسالة الى المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا ميارا، قال خلالها أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير "يتدخل بصورة مرفوضة بنشاط الشرطة".

في الرسالة التي أرسلها المدير التنفيذي ضد خلفية طلب الحركة لجودة السلطة في الموضوع، زُعم أن الوزير يتدخل في الأنشطة التنفيذية للشرطة، يرسل تعليمات متناقضة ويسيطر على الضباط بدون سلطة.

وفقًا للرسالة، في مكالمة مع الوزير بن غفير بشأن تأمين القوافل الإنسانية إلى غزة، "أوضح الوزير لي أن هناك ستكون تداعيات لذلك". يقول المدير العام أيضًا أن بن غفير "تقدم إلى الضباط والضباط وأوضح لهم اعتراضه على هذا النشاط".

Yonatan Sindel/Flash90

وأشار قائد الشرطة خلال تقييم أسبوعي للوضع :"احتج أمامه بن غفير على استثمار قوات كبيرة من الشرطة بمرافقة القوافل، على الرغم من أن هذا بناء على قرار للكابينيت وتعليمات واضحة لرئيس الحكومة".

ورد الوزير بن جفير: "أنصاف حقائق والاقتباسات والأحداث مشوهة". وأضاف أنه "اليوم أكثر من أي وقت مضى، من المهم القضاء على ثقافة الكذب لدى الشرطة، فعندما يكتب المفوض أنني أجريت محادثة مع نائب المفوض، يخفي أن المحادثة جرت أثناء خضوعه لجراحة و شغل نائب المفوض مكانه. من الغريب أن كوبي شبتاي (الذي ادعى في لجنة ميرون أن ذاكرته تعطلت) تذكر "الإبلاغ" عن الأحداث بعد وقت طويل من ادعائه بوقوعها وقبل شهر من عودته إلى المنزل. سأرد على المحكمة العليا بشأن الرسالة وأساليب عمل المستشارة القضائية التي تسرب وتحاول التأثير على قضاة المحكمة العليا".