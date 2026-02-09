طالب زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد كشفه عن بروتوكولات أمنية ضمن ردوده على تقرير مراقب الدولة حول أحداث 7 أكتوبر.

وقال لابيد في مستهل اجتماع كتلة حزبه "يش عتيد": "وثيقة نتنياهو تمثل تزويرًا للبروتوكولات الأمنية في مستند رسمي صادر عن ديوان رئيس الحكومة، ومن الواضح أن ذلك كان مقصودًا". وأضاف: "المشكلة ليست مجرد كذب، بل هناك تعديل متعمد للبروتوكولات الأمنية، وهو انتهاك لقانون الأسرار الرسمية".

وكان نتنياهو قد نشر يوم الخميس الماضي ردوده على أسئلة مراقب الدولة بشأن التقصير الذي حدث في 7 أكتوبر، في مستند من 55 صفحة تضمن بروتوكولات مناقشات عقدت في العقد السابق للحدث، مع حذف معلومات مهمة وتشويهات في توقيتات الاجتماعات والمحادثات الهاتفية.

كما شملت الوثيقة تأخيرات في وصول نتنياهو إلى مقر القيادة، حيث تظهر سجلات أخرى أنه وصل بعد الساعة التاسعة، بينما ذكر في مستند الرد أنه وصل "حوالي الساعة الثامنة صباحًا".

وخلال جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، استخدم نتنياهو البروتوكولات الأمنية المقرؤة انتقائيًا، مشيرًا إلى تصريحات وزراء ومسؤولين سابقين، بهدف التأكيد على أن التقديرات الخاطئة كانت عامة، وأنه كان أكثر ميلاً للهجوم، لكنه منع مرارًا وتكرارًا من اتخاذ خطوات حاسمة.

وأكد لابيد أن هذه الوقائع تستدعي فتح تحقيق جنائي لتحديد مدى مسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية عن التلاعب بالمستندات الرسمية