احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس تطالب بتسريع المفاوضات

تجددت احتجاجات عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث نظموا مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت، معبرين عن استيائهم من إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمفاوضات غير المباشرة مع حماس. اتهمت العائلات نتنياهو بتعطيل التقدم نحو صفقة تبادل، مشيرة إلى ضغوط من شركاء في الائتلاف الحكومي.

في هذا الإطار، طرحت العائلات قلقها بشأن مصير أحبائهم، مؤكدين استمرارهم في الحراك حتى تحقيق هدفهم. وفي ظل هذه التطورات، أشار الجيش الإسرائيلي إلى استعادة جثمان أحد المحتجزين، مما أثار ردود فعل متباينة وتعاطفًا مع العائلات المتضررة.

كما عكست التصريحات الصادرة عن أفراد العائلات والمنتديات الداعمة لهم، عمق الأزمة الإنسانية والسياسية المرتبطة بملف الأسرى، مطالبين بمزيد من الجهود لضمان سلامة وعودة المحتجزين. النقاشات تتواصل حول الطرق الأكثر فعالية لحل هذه المسألة، وسط دعوات للحكومة الإسرائيلية بالتحرك العاجل والنظر في جميع الخيارات الممكنة لإنهاء المعاناة.