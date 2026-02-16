لابيد: "لست متأكد أن كتلتنا ستفوز في الانتخابات، إذا لم نصحو - سنخسر"

تطرق زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم (الإثنين) للانتخابات في مستهل اجتماع كتلة "يش عتيد"، وقال: "ليس مؤكّدًا أن معسكرنا سيفوز بالانتخابات، إذا لم نستيقظ - سنخسر."

"تشكيل حكومة ليس هواية - إنه مهنة"، قال. "أنا الوحيد في المعسكر الذي فعل ذلك. هناك سؤال مهم واحد فقط هذا العام: كيف ننتصر. حزب يش عتيد هو مفتاح النصر. فقط نحن لدينا الآلة والنشطاء الذين يفوزون في الانتخابات. هذا ليس وقت المغامرة. يجب أن نذهب على المضمون."

أضاف لابيد"على مدار نحو عامين، في كل مرة دخلت إلى هنا وسألتموني عن الانتخابات القادمة، قلت: 'سنفوز'. نحن، أي الكتلة، المعسكر الليبرالي. لم أعد أستطيع قول ذلك". وتابع"الاستطلاعات التي تُنشر، وأيضًا الأبحاث المتعمقة والمقلقة جدًا التي لم تُنشر، تشير إلى أنه لم يعد مؤكدًا أننا سنفوز. إذا واصلنا العمل ضد بعضنا البعض - سنخسر".

"أنت لا تفوز بالانتخابات بأن تتحدث طوال الوقت عن مدى فشل المعارضة فقط لكي تحلق مقعد آخر من يش عتيد. إذا لم تكن هناك يش عتيد قوية، المعسكر لن ينتصر. إذا أردنا أن ننتصر في الانتخابات، التي ستكون أصعب وأهم انتخابات مرّت هنا على الإطلاق، ضد خصم ليست لديه أي مشكلة أن يخدع ويكذب ويحاول سرقة الانتخابات، يجب أن نضع أمامه ماكينة رهيبة، لا ترى أحداً بعينيها."

"عندما تصوتون لحزب يش عتيد، أنتم متأكدون بنسبة مئة بالمئة أننا لن ننحني ولن ندخل حكومة أخرى مع نتنياهو. لن ننحني ولن نقيم حكومة مع الحريديم التي ستستمر بالابتزاز والتهرب... حتى لو فعلنا كل ما يجب، أيضًا حينها ليس من المؤكد أننا سننتصر - لكن على الأقل أعطينا أنفسنا فرصة"، شدد لابيد.

وفي هذا السياق، أعلن الناشط في الاحتجاج عمري رونן عن انضمامه لحزب الديمقراطيين. وقال رئيس الكتلة، يائير جولان، في مستهل اجتماع الكتلة: "أنظر إليك، عمري، وأرى القصة الإسرائيلية بأكملها، بكل جمالها، وبكل ألمها الذي لا يُحتمل. أرى الطفل الذي نشأ في طرقات الكيبوتس، الفتى الذي أصبح مقاتلًا وضابطًا مميزًا في وحدة مغلان، طالب القانون، وعضو الاحتياط الذي ترك كل شيء في السابع من أكتوبر وتوجه جنوبًا إلى الجحيم. أرى هنا أيضًا حفيد نيرا رونين، رحمها الله، من قدامى سكان كيبوتس كفار عزة، والتي قُتلت في بيتها في ذلك السبت الأسود... ولكننا هنا لكي نصحح الأمور".

"عمري، أنا أعلم أن من وقف في مواجهة المخربين ومن وقف أمام أزمة وطنية سيعرف كيف يناضل أيضًا من الكنيست. أنت اليوم تنضم إلى حزب هو بيت. بيت للقيم، بيت للحقيقة، وبيت لكل من يؤمن بأن أملنا لم يضع بعد. أنا فخور جدًا بانضمامك إلى الديمقراطيين في هذه المسيرة"، أضاف غولان.

قال رونين: "بعد ثلاث سنوات من الحرب على دولة إسرائيل - في ساحة المعركة، في التظاهرات في الشوارع، في المحاكم أمام مسؤولين منتخبين نسوا من أجل من يجب أن يعملوا، في بناء وإعادة إعمار مناطق الغلاف، أؤمن أن المعركة الكبيرة والمهمة القادمة هي في بناء قيادة جماهيرية تكون جيدة لإسرائيل. أشعر بالحماس للوقوف هنا اليوم وللإعلان عن انضمامي إلى حزب الديمقراطيين."

أضاف رونين: "عندما أعلنت الحكومة عن الانقلاب القضائي، تحملت المسؤولية كمواطن في دولة ديمقراطية ونزلت إلى الشارع لممارسة حقي في التظاهر. في السابع من أكتوبر، في أصعب ساعة عرفناها، عندما اختفى جميع قادتنا، خرجت للقتال في الجنوب مع فريقي. بعد ذلك واصلنا الحرب على جميع الجبهات خلال مئات أيام الاحتياط. فعلنا ذلك برغبة وإحساس بالرسالة وإيمان بعدالة طريقنا، تركنا خلفنا عائلاتنا، ومهننا، وطموحاتنا، وخرجنا لأننا كنا نعرف أن دولتنا بحاجة إلينا".

"الانتخابات الآن هي المصيرية أكثر لدولة إسرائيل. كما تحملت المسؤولية في السنوات الثلاث الأخيرة، أفعل ذلك أيضًا الآن. لا أستطيع الجلوس على الهامش وأتمنى أن يكون خيرًا. دولتنا بحاجة إلينا لنقاتل من أجلها. هذه هي القصة الإسرائيلية، قصة المشروع الصهيوني - أناس يقومون وينشئون دولة بأيديهم، يتحملون المسؤولية عن مصيرهم"، لخّص.