كاتس ضد قائد الجيش الإسرائيلي: "بعد 10 يوليو، لم يعد هناك جيش لا يخضع للمراقبة"؛ بن غفير: "أقيلوا زامير"

ضجة التعيينات في قيادة الجيش الإسرائيلي مستمرة: نشر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الأربعاء) بيانًا هاجم فيه مجددًا رئيس الأركان إيال زمير: "بعد أحداث 7 أكتوبر، لم يعد هناك جيش خارج نطاق الرقابة. كوزير الأمن المكلّف بالجيش والملزَم بمساءلة مواطني دولة إسرائيل - ولهم فقط - سأواصل متابعة وإرشاد الجيش ومنظومة الأمن عن كثب، في مجال تشغيل القوة في الجبهات المختلفة، من خلال سياسة هجومية واضحة أقودها، وأيضًا في مجال بناء القوة، بما في ذلك فرض رقابة مشددة على مجال التعيينات."

"بموجب القانون، أنا المسؤول عن الموافقة على التعيينات من رتبة عقيد فما فوق، ورئيس الأركان هو الذي يوصي بالخيارات المختلفة - وبالتالي تم وضع آلية للتشاور المسبق بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وهو إجراء يجب أن يتم بشكل منظم وبمناقشات مسبقة، كما هو الحال منذ توليت منصب وزير الأمن".

"أنا فخور بجودة التعيينات التي صادقت عليها وبسلسلة القيادة في الجيش الإسرائيلي التي تتجدد في الواقع ما بعد 7 أكتوبر، وأنوي الاستمرار في نفس النهج – فقط بدافع الاعتبارات الموضوعية والمهنية. المحاولة الآن لتغيير الإجراءات التي عملنا بها، ربما بنصيحة مجموعة من المستشارين المعادين للحكومة الذين يتدخلون في الأمور، واستبدالها بمحاولة فرض حقائق على الأرض وعبر اجتماعات مرتجلة – لن تنجح."

"يجب الإعراب عن الأسف على الأذى غير الضروري الذي لحق بضباط الجيش الإسرائيلي، وكثير منهم أبطال ضحوا بأنفسهم من أجل أمن إسرائيل، وأن هذا السلوك أدى إلى الإضرار بهم. أنا أعرف كيف أجلس مع الجيش الإسرائيلي لمناقشات عميقة حول العمليات، وأعطي الدعم القوي عندما يكون ذلك مطلوبًا وأطالب بالتغييرات عندما تكون هناك حاجة. هذا هو دوري كوزير أمن وهكذا تصرفت في جميع مناصبي السابقة."

وأضاف "ولكل المسؤولين السابقين الذين يوجهون الانتقادات ويعظون بالمواعظ – قليل من التواضع لن يضر. اقرأوا التقارير التي نشرها الجيش حول ما حدث في الجيش خلال فترات ولايتكم في المناصب القيادية العليا – عن اتخاذ قرارات خاطئة بشأن بناء القوة، عن الغطرسة، العمى والتكبر، عن غياب الرقابة وعن عمق التقصير الهائل الذي كان".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، توجه إلى نتنياهو مطالبا بإقالة زامير: "عندما نرى من هم الأشخاص المقربون من رئيس الأركان، من المفهوم لماذا يقف على رجليه الخلفيتين ضد خطتنا لاحتلال غزة. يتضح أن رئيس الأركان محاط بقادة النهج والاستسلام ويتصرف وفقاً لقيمهم. إذا لم يعلن فوراً أنه يبدل دائرته السياسية اليسارية المتطرفة - فأنا أدعو رئيس الحكومة إلى استبداله فوراً بمرشح يسعى إلى النصر ولا يسعى مع مستشاريه لإضعاف المستوى السياسي."