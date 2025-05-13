أحزاب الحريديم تهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

بعد الإعلان عن أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية إنفاذ قانون ضد المتهربين من التجنيد الإلزامي، كان هناك غضب كبير لدى أحزاب الحريديم بسبب القرار، في حين أن قانون التجنيد لا يزال قيد الإعداد - وذلك وفق ما أفاد به مراسل القناة العبرية نداف إليملخ اليوم (الثلاثاء). ووصفت الأحزاب العملية بأنها "خطيرة للغاية" وهددت بالاستقالة الفورية من الحكومة. وفي هذه الأثناء، فإنهم يتواصلون مع وزارة الأمن بشأن التداعيات.

للتذكير، كشف صباح اليوم محلل قناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشواع أن الجيش الإسرائيلي أطلق، لأول مرة، عملية إنفاذ ضد المتهربين من الخدمة العسكرية الذين تلقوا أوامر التجنيد. وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها تنفيذ مثل هذه العملية، ومن المتوقع أن تستمر عدة أيام في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المراسل العسكري ينون شالوم ييتح صباح اليوم عن بيانات داخلية، تفيد بأنه حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يتم تنفيذ أي عمليات إنفاذ واسعة النطاق ضد المتهربين من الخدمة، بسبب نقص القوى العاملة. ضباط الشرطة العسكرية، الذين تم تدريبهم على هذا النوع من عمليات إنفاذ القانون، يقومون بحراسات مسلحي النخبة والسجناء الفلسطينيين.

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد (يش عتيد) على هذا الكشف وقال إن "الشرطة العسكرية لا "تعتقل الحريديم"، بل تعتقل الشباب الإسرائيليين الذين تلقوا أمر التجنيد أثناء الحرب - ولم يصلوا إلى مركز التجنيد للدفاع عن الدولة". كتب رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير جولان، على شبكة إكس: "القانون هو القانون. التجنيد هو التجنيد، والمساواة هي المساواة، لا تتوقفوا، جنّدوا الجميع".