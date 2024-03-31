نتياهو سيجري عملية جراحية الليلة تحت التخدير الكامل
تم اكتشاف الفتق في الفحص الروتيني لرئيس الوزراء • في هذا الوقت، سيحل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، النائب في الكنيست يريف ليفين محل رئيس الوزراء.
i24NEWS
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أفاد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أنه تم الكشف خلال فحص روتيني صحي لرئيس الحكومة نتنياهو مساء السبت عن تمزق (فتق أربي).
بناءً على استشارة أطبائه، تقرر أن يذهب رئيس الوزراء إلى المستشفى الليلة لإجراء عملية جراحية في المريء. تم الإعلان أن العملية ستجرى تحت التخدير الكلي. كما أعلن أن نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ، النائب يريف لفين، سيحل مكان رئيس الوزراء خلال هذا الوقت.
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