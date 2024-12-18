"بعد تجميع ملف خاص عنه"||استدعاء دانييل هغاري للكنيست لتقديم توضيحات لهذا السبب

استدعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بصورة استثنائية في الكنيست يوم الثلاثاء القادم. الى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وسيكون النقاش سريا. تم الاستدعاء بعد أن جمع أعضاء الكنيست موادا من البيانات الصادرة عن الجنرال دانييل هغاري، التي وفقا لهم كانت بيانات كاذبة تعزز حماس والعدو.

المحفز لهذه الادعاءات هو تعليقات الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي بشأن التشريع الذي يُطلق عليه "قانون فايدلشتاين"، الذي سيسمح بتسريب معلومات سرية من الجمهور إلى السياسيين. العضو في الكنيست عاميت هاليفي من الليكود ادعى أن "الناطق الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي أصبح في الأيام الأخيرة مكتب علاقات عامة تهدف إلى التأثير على رأي الجمهور الإسرائيلي". يوم الثلاثاء، سيُطلب من الناطق الرسمي أن يُوضّح الأمر لأعضاء الكنيست.