المستشارة القضائية: بن غفير يتجاوز صلاحياته بوثيقة تقييد الإحتجاجات

هذهِ المشاهدُ لا تروقُ لوزيرِ الأمنِ القوميِّ الإسرائيليِّ إيتمار بن غفير.. فصلٌ آخرُ من فصولِ الصّراعِ والسّلطةِ بينَهُ وبينَ المستشارةِ القضائيّةِ للحكومةِ غالي بهراف ميارة.

الوزيرُ يُصرُّ على موقفِهِ بأنَّ على الشّرطةِ قمعَ الاحتجاجاتِ ضدّ الحكومةِ، بدعوى ضرورةِ منعِ المتظاهرينَ بالقوّةِ من إغلاقِ الشّوارعِ والطّرقِ المركزيّةِ أو حتّى التّظاهرِ أمامَ منازلِ منتخبي الجمهورِ.

التّعليماتُ الجديدةُ للوزيرِ المتطرّفِ أثارت جدلًا داخليًّا ورفضًا للخطوةِ.

المستشارةُ القضائيّةُ للحكومةِ، غالي بهراف ميارا، أوضحت لبن غفير: أنّ نشرَ الوثيقةِ الأخيرةِ دونَ التّشاورِ معها ومع المفتّشِ العامّ للشّرطةِ يُعتبرُ خرقًا سافرًا لوثيقةِ المبادئِ الّتي تمّ الاتّفاقُ عليها، وتجاوزًا لصلاحيّاتِ الوزير.

في وقتٍ تتصاعدُ فيهِ الاحتجاجاتُ ضدّ الحكومةِ ومطالبتُها بوقفِ الحربِ في غزّةَ، يُصعّد إيتمار بن غفير موقفَهُ الرّافضَ لهذهِ التّظاهراتِ من خلالِ وضعِ مزيدٍ من التّقييداتِ على المحتجّين، ضاربًا بعرضِ الحائطِ توصياتِ المستشارةِ القضائيّةِ للحكومةِ، ممّا يُساهمُ في تعميقِ الخلافِ بينَ السّلطةِ القضائيّةِ والتنفيذيّةِ في إسرائيل، ويزيدُ من احتمالاتِ اندلاعِ مواجهاتٍ في الشّارعِ عقبَ تدخّلِ الشّرطةِ لقمعِ المتظاهرين