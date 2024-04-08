عقد جلسة خاصة لمناقشة "التهديدات ضد نتنياهو ووزراء الحكومة" بحضور رئيس الشاباك

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الاثنين جلسة خاصة في مكتبه حول "التهديدات ضده وضد الوزراء". ووفقا لتقرير هيئة البث الرسمية "كان" شارك في الجلسة المستشار القضائية للحكومة جالي بهارا-ميارا ورئيس الشاباك رونين بار، وزير القضاء ياريف لافين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

هاجم الوزراء خلال الجلسة كل من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية على إهمال رئيس الحكومة ومنتخبي الجمهور خلال الاحتجاجات الأخيرة ضدهم.

وتوجه لفين الى رئيس الشاباك خلال النقاش السري وسألة :"هل رئيس الحكومة في خطر بعد الاحتجاجات ضده؟". فأجاب رئيس الشاباك إنه "في كلا الحدثين الذين وصلت اليهم لم يكن هناك أي خطر على رئيس الحكومة, على حد علمنا لم يتم التعرف حتى الآن على أي عملاء سريين إسرائيليين ينوون استهداف رئيس الحكومة ونحن نعمل بالبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص. وحماية رئيس الحكومة هي واحدة من أهم ثلاث مهام لإدارة الأمن".