مظاهرات عارمة ضد الحكومة في إسرائيل تطالب بالإصلاح وإعادة المختطفين

تشهد شوارع إسرائيل موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن رئيسية مساء السبت، مطالبين بالإصلاح السياسي وإعادة المختطفين. في تل أبيب، قامت الشرطة بتسجيل المتظاهرين في منطقة كابلان واتخذت تدابير لضمان عدم عرقلة حركة المرور، بما في ذلك استخدام شاحنات لمنع الوصول إلى الطريق السريع أيالون عند مفرق شالوم.

التظاهرات، التي انطلقت أيضًا في قيسارية وحيفا ونيس زيونا، شهدت رفع شعارات نارية مثل "أنت الرأس، أنت مذنب" و"شكرا سارة"، في إشارة إلى انتقادات موجهة إلى الحكومة وقيادتها. اللواء يائير جولان، الذي تحدث في قيسارية، دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاستقالة، متهمًا إياه بالفساد والإخفاق في القيادة.

في حيفا، تحرك المتظاهرون من القاعة وسط الكرمل إلى مفرق حوريف، معبرين عن تضامنهم مع المطالب الوطنية ودعوات إعادة المختطفين. مفرق كركور شهد أيضًا تجمع المئات من المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية.

هذه المظاهرات تأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مع تصاعد الدعوات للحكومة للاستجابة لمطالب الشعب بشأن الإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية.