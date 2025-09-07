بينيت وأيزنكوت يجتمعان: "ركّزا على خلق قيادة جديدة"

قد يعجبك أيضًا -

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت اليوم (الأحد) برئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت. وناقش الطرفان خلال اللقاء الحرب في غزة، وضرورة إعادة المخطوفين، وتدهور مكانة إسرائيل الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت المحادثة على خطوات لإنشاء قيادة جديدة توحد الشعب، تعزز الأمن وتعيد بناء الدولة.

هذا لقاء آخر في سلسلة الاجتماعات التي عُقدت في الأسابيع الأخيرة بين الاثنين، وذلك كجزء من خطة الاستعداد المنسقة لتغيير الحكومة.