بن غفير يهاجم المستشارة القضائية: "معنية بازدياد العمليات الهجومية في إسرائيل"

رفض المفوض العام للشرطة داني هليفي طلب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أن يغلق "قسم التحريض" المنشأ حديثا بطلب من وزير الأمن القومي الذي عيّنه ايتامار بن غفير. والحديث يدور عن قسم يعمل على مراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتصريحات قد تحتوي على فحوى تحريضي ضد إسرائيل وهو ما تخشى المستشارة القضائية أن ينقلب إلى ملاحقة سياسية وتضييق على الناشطين السياسيين وخنق لحرية التعبير.

وكانت ميارا قد وجهت اليوم الأحد، طلبا إلى المفوض العام للشرطة طالبته بإغلاق "قسم التحريض" غير أن الرد وصلها مبكرا، بالرفض. وطالب المفوض العام للشرطة الشخصية القضائية المرموقة بعدم التدخل في تعيينات الشرطة وعدم الانخراط في "النميمة الرخيصة". ورد بن غفير أيضاً مهاجماً: "المستشارة القضائية معنية بأن تزداد الهجمات الإرهابية في إسرائيل".