شن عضو الكنيست أرييه درعي من شاس شن هذا الصباح (الخميس) هجومًا على الليكود، عندما صرح في صحيفة "هديرح" التابعة للحزب: "للأسف، لدى أعضاء الكنيست العرب فهم أكبر لقيمة دراسة التوراة مقارنة ببعض أعضاء الكنيست من الليكود". وأضاف متعهداً للناخبين: "سنقلب كل حجر - حتى نهاية الدورة الصيفية، من أجل إيقاف الاعتقالات بحق دارسي التوراة".

نُذكّر بأن الهيئة العامة للكنيست أقرت أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون أساس: دراسة التوراة، الذي بادر إليه عضوا الكنيست موشيه غافني ويعقوب آشر (يهودية التوراة)، ويدعمه جميع كتل الائتلاف. صوت 56 عضو كنيست لصالح الاقتراح، مقابل 43 معارضين من المعارضة. سيتم الآن تحويل الاقتراح إلى لجنة الكنيست لتحديد أي لجنة ستقوم بإعداده للقراءة الأولى.

لكن ما لفت الأنظارغير القانون نفسه، كان بالأساس أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية. في المعارضة أشاروا فورًا إلى الغياب الجماعي لأعضاء الكنيست العرب عن التصويت المصيري، وهاجموا بشدة: "هناك صفقة حريدية-عربية تحت الطاولة". ووفقًا للادعاءات، تغيب أعضاء الكنيست العرب عن التصويت على قانون أساس دراسة التوراة، تمامًا كما تغيبوا عن التصويت العاصف على "قانون الحضانات".

بالتوازي، تظاهر أمس مئات من الحريديم المتشددين في عدة مواقع بأنحاء البلاد، وذلك احتجاجًا على اعتقال المتهربين من التجنيد. بعد حوالي ساعة من بدء المظاهرات، أغلِقت جميع الكُلّيات التابعة للحريديم وذلك بهدف السماح للطلاب بالانضمام إلى التظاهرة.

بعد عدة ساعات من بدء التظاهرات الاحتجاجية، أطلق سراح معتقل من الحريديم من معتقل الروس، والذي بحسب زعم المتظاهرين في المكان تم احتجازه بسبب فراره من الخدمة في الجيش الإسرائيلي – وكانت النية تسليمه للشرطة العسكرية.