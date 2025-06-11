نتنياهو خلال استقبال الرئيس الارجنتيني: الإمبراطورية العثمانية لن تعود

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال استقباله الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في الكنيست أن "الإمبراطورية العثمانية لن تعود"، جاء ذلك خلال إشادته بدعم الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل في المحافل الدولية ودور بلاده التاريخي بتوفير ملجأ اقتصادي لليهود الذين فروا اليها بالقرن التاسع عشر من الدولة العثمانية.

وصرح بعد تطرقه الى الكرة الأرجنتينية وتعلقه شخصيا بنجومها :" ما تُمثله الأرجنتين لنا، نحن الشعب اليهودي، يتجاوز كرة القدم بكثير. ففي القرن التاسع عشر، أصبحت الأرجنتين ملاذًا آمنًا لآلاف اليهود. لجأوا إليها هربًا من الضائقة الاقتصادية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضًا في الإمبراطورية العثمانية - وهي إمبراطورية لا أعتقد أنها ستعود إلى الحياة قريبًا - مع أن البعض يعتقد ذلك".

كما تطرق نتنياهو الى الحرب في غزة قائلا "سنقضي على حكم حماس في قطاع غزة، سنعيد جميع المختطفين الى وطنهم، جميعهم بدون استثناء- الأحياء والأموات. سنتأكد بأن غزة لن تهدد إسرائيل أكثر" وإضاف "خافيير يشاركنا هذه الروح العظيمة- أن تصرح بقوة- الحق مع إسرائيل".