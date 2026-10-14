وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل مئات الملايين من الشواقل المخصصة لتطوير المجتمع العربي إلى تمويل احتياجات أمنية عاجلة، في خطوة تهدف إلى تسريع صفقة شراء 12 مروحية قتالية من طراز أباتشي، وسط تحذيرات من فجوة كبيرة في ميزانية المؤسسة الأمنية.

وجاء القرار، الذي أُقرّ الأربعاء عبر تصويت هاتفي عاجل، بناءً على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويتضمن تحويل مخصصات مالية من ميزانية خطة السنوات الخمس للمجتمع العربي لتمويل مشتريات أمنية خلال الأعوام 2027–2029.

مئات الملايين من الشواقل لتمويل الصفقة

بحسب الوثيقة التي عُرضت على الوزراء، ستحصل وزارة الأمن الإسرائيلية على 68 مليون شيكل في عام 2026، و169 مليونًا في عام 2027، و342 مليونًا في عام 2028، و453 مليونًا في عام 2029.

وستُموّل مخصصات عام 2026 من الأموال المرصودة لدفع الفوائد والعمولات، بينما ستُقتطع مخصصات الأعوام 2027–2029 من الميزانية المخصصة لتطوير المجتمع العربي ضمن خطة السنوات الخمس.

وأقرّ سموتريتش بأن تحويل الأموال مرتبط بصفقة شراء 12 مروحية أباتشي، موضحًا أن جدول المدفوعات يستدعي توفير مصادر تمويل في وقت مبكر. وأضاف أن الحل المطروح مؤقت، وأن المخصصات ستُراجع في إطار مناقشات ميزانية عام 2027.

ومن المتوقع أيضًا أن توافق الحكومة على خفض شامل في الميزانيات بقيمة نحو 2.6 مليار شيكل لتغطية احتياجات عاجلة.

قرار في فترة انتخابية حساسة

يأتي القرار في مرحلة سياسية حساسة، مع دخول الحكومة فترة انتخابية. وأشارت المراجعة القانونية المرفقة بالاقتراح إلى أن الحكومة مطالبة خلال هذه الفترة بضبط النفس وتجنب القرارات غير الضرورية، مع قصر استخدام صلاحياتها على الحالات التي تستدعي ضرورة وإلحاحًا استثنائيين.

ومع ذلك، خلص المستشارون القانونيون إلى عدم وجود مانع قانوني من إقرار القرار. وأوضحوا أن تحويل الأموال لا يلغي قرار الحكومة القائم بشأن خطة السنوات الخمس للمجتمع العربي، لكنه يقلّص الموارد المتاحة لتنفيذها.

وأضافت المراجعة أنه يمكن إجراء تعديلات على التخصيصات المالية خلال إعداد ميزانية عام 2027 والخطة متعددة السنوات.

فجوة بقيمة 40 مليار شيكل في ميزانية الأمن

في المقابل، أفادت مصادر في المؤسسة الأمنية بأن وزارة الأمن تواجه فجوة مالية كبيرة تصل إلى 40 مليار شيقل في ميزانية عام 2026. ورغم تفاهمات توصل إليها رئيس الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، فإن الأموال لم تُحوّل حتى الآن، وفق المصادر، التي شددت على الحاجة العاجلة إليها لتلبية متطلبات المؤسسة الأمنية.

ويهدف التقليص الذي أُقرّ في ميزانيات السنوات المقبلة، بنحو مليار شيكل وفق تفاصيل الصفقة، إلى إتاحة توقيع اتفاق شراء المروحيات، بعدما انقضى الموعد النهائي للتوقيع في الأسبوع الماضي، عقب أربع مرات من التأجيل حصلت عليها وزارة الأمن من الإدارة الأميركية.

وبحسب التوضيحات الواردة في التقرير، فإن تمويل الصفقة سيعتمد على تأجيل مدفوعات مستحقة للمؤسسة الأمنية في صفقات أخرى، فيما يُعدّ التقليص من ميزانيات السنوات المقبلة إجراءً محاسبيًا تقنيًا طلبته وزارة المالية للسماح بتوقيع الاتفاق.

وتواصل المؤسسة الأمنية التحذير من اتساع الفجوة في ميزانية عام 2026 وفي موازنات بناء القوة للسنوات المقبلة، رغم التفاهمات والتوجيهات التي صدرت لمعالجة الأزمة.