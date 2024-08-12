نتنياهو يهاجم غالانت :"يتبنى الرواية المعادية لإسرائيل، ويمس باحتمالات إبرام صفقة"

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) على وزير الأمن يوآف غالانت وقال: "عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. كان عليه أن يهاجم السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي لا يزال وبقي العائق الوحيد أمام صفقة المختطفين. لإسرائيل يوجد خيار واحد: تحقيق النصر الكامل، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وإطلاق سراح مختطفينا - وهذا النصر سيتحقق. هذه هي التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة نتنياهو والحكومة، وهي ملزمة للجميع، بما في ذلك غالانت".

في غضون ذلك، قدم وزير الأمن الإسرائيلي غالانت اليوم ملخصا أمنيا لأعضاء لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتين، تناول خلاله سير الحرب وجهود إعادة المختطفين والحاجة العملياتية. تجنيد المزيد والمزيد من الفئات السكانية للخدمة في الجيش الإسرائيلي. ورد الوزير غالانت على أسئلة أعضاء الكنيست، وشدد على أن هناك حاجة أساسية لتعزيز قانون تمديد الخدمة النظامية دون الارتباط بأي قانون آخر. تلبية الاحتياجات التشغيلية وتسهيل الأمر على المنخرطين بخدمة الاحتياط.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

وقال: "نحن في أيام من حالة التأهب، قد تتحقق التهديدات من طهران وبيروت ومن المهم أن نوضح للجميع أن الجاهزية والاستعداد والتأهب ليسا مرادفين للخوف والهلع. في الأيام الأخيرة، خصصنا وقتنا لتعزيز الدفاع وخلق خيارات هجومية للرد، وكمبادرة إذا لزم الأمر - في أي مكان وفي أي منطقة، والهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل. "

وأضاف: "يجب أن نتذكر أن الهدف الأعلى كما حدد، على الرغم من أننا نقاتل في سبعةوزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع ميادين، كان تفكيك منظمة حماس وإعادة المختطفين - هذه هي مهمة الحرب التي حددناها لأنفسنا، وأنا أعتقد أن حرية العمل الكبيرة قد نشأت بفضل العمل العسكري، وهو عمل جيد، يتم بشجاعة وتصميم وبأسعار باهظة أيضًا. واجبنا كصناع قرار أن نسعى جاهدين لتحقيق الإنجاز العملياتي ومن ناحية أخرى - كما التزمنا بأهداف الحرب، تهيئة الظروف من أجل إعادة المختطفين، وتهيئة الظروف تأتي من خلال خلق ضغط عسكري ويمكن أن يعقبه اتفاق إحضار المختطفين ولو لأكثر من مرة".

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

وتعرض غالانت للهجوم خلال النقاش من قبل الحاضرين – أعضاء الكنيست من المعارضة ومن الائتلاف. من بين أمور أخرى، أشارت عضو الكنيست تالي غوتليب من الليكود إلى تصريح غالانت بأنه في 11 تشرين الأول (أكتوبر) أيد الهجوم في لبنان – لكن القرار لم يخرج لحيز التنفيذ لأنه لم تكن هناك أغلبية. قالت جوتليب: "أسمع الطبول وهذه الثرثرة حول النصر المطلق، من المؤسف أنهم في الغرفة المغلقة لم يظهروا نفس الشجاعة عندما قلت إننا يجب علينا الدخول".