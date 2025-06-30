"لديه فرصة للتراجع ": لجنة الكنيست تناقش عزل النائب أيمن عودة

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ناقشت لجنة الكنيست اليوم (الاثنين) طلبًا لإقالة رئيس حزب الجبهة الديموقراطية، النائب أيمن عودة، في ضوء سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل. في حال الموافقة على الطلب، سيُعرض الاقتراح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، حيث يتطلب موافقة 90 عضوًا على الأقل.

قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست أوفير كاتس، في بداية النقاش: "كما رأينا في النقاش السابق، عودة لا يعتذر ولا يتراجع عن كلامه، بل يُصعّد المقارنة بين الرهائن والإرهابيين، ويوجّه اتهامات خطيرة لجنود الجيش الإسرائيلي، رافضًا إعلان معارضته للإرهاب والاعتراف به. دائمًا ما يجد سبيلًا لتبرير أفعالهم باعتبارها منظمات شرعية ضد جنود الجيش الإسرائيلي. إذا أراد التراجع، فسأسمح له بذلك في أي مرحلة من النقاش".

في جلسة الاستماع السابقة للجنة، اندلعت عاصفةٌ وضجة بعد أن عبّر عضو الكنيست أورشر شيكليم من حزب الليكود عن غضبه من أعضاء الكنيست العرب: "لو كانوا في بلدٍ آخر، لشنقوكم، ولطردوكم". وعلّق عضو الكنيست جلعاد كاريف على ذلك لرئيس اللجنة قائلاً: "سُمع كلامٌ يُفيد بأنه من اللائق إعدام أعضاء الكنيست رمياً بالرصاص".

وأثار عودة، خلال مسيرة الآلاف في حيفا لإحياء ذكرى "58 عامًا من الاحتلال"، ضجةً بعد تصريحه : "غزة انتصرت وستنتصر". وأضاف: "بعد مقتل 53 ألف شخص، يجب ألا تذهب الدماء سدى. من هذه الدماء، من هذه التضحيات الباهظة، من المدينة التي دُمرت بالكامل - يجب القضاء على الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".