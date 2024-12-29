شهادة نتنياهو ستتأجل بعد خضوعه لعملية جراحية

أعلن ديوان رئيس الوزراء، مساء اليوم (السبت)، أن رئيس الحكومة الأسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخضع لعلاج لإزالة البروستاتا، بعد اكتشاف وجود إصابة بها. ونتيجة لذلك، تم تأجيل شهادة نتنياهو، التي كان من المقرر أن يدلي بها يوم الاثنين.

وجاء في بيان مكتبه: "خضع رئيس الحكومة نتنياهو يوم الأربعاء لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا".

وأضاف "منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء علاجا بالمضادات الحيوية أدى إلى القضاء على الالتهاب. وعلى إثر ذلك، سيخضع رئيس الحكومة غدا للعلاج لإزالة البروتستاتا". وأوضح ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن اجتماع الحكومة غدا سيعقد كما هو مخطط له.